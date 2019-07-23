عقد المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية أمس (الأول)، ورشة عمل متخصصة لمناقشة تحديث القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة التزيين النسائي، والتي تعمل عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك بمشاركة فاعلة من ممثلات الغرف التجارية والصناعية المستثمرات في قطاع التزيين النسائي، حيث جرت مناقشة بنود مسودة القواعد التنفيذية الجديدة والتعديلات التي تضمنتها وإبداء مرئيات قطاع الأعمال النسائي حولها.ويأتي ذلك تفعيلاً لمخرجات ورشة العمل التى نظمتها مؤخراً وزارة الشؤون البلدية والقروية، لمناقشة القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة التزيين النسائي، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بمشاركة مجلس الغرف السعودية ممثلاً في المجلس التنسيقي لعمل المرأة، والدفاع المدني، وهيئة الغذاء والدواء، وذلك في إطار دور المجلس في مناقشة اللوائح والأنظمة التي تصدرها الجهات المعنية، وابداء مرئيات ومقترحات قطاع الأعمال بشأنها بما يعزز من فاعلية تلك الأنظمة، ويحقق أقصى درجات الانسجام والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وناقشت المشاركات في الورشة بشكل مستفيض أكثر من 128 فقرة متصلة بالقواعد التنفيذية الجديدة لتنظيم نشاط التزيين النسائي، وتضمن ذلك الأحكام العامة، وما يتصل بالتراخيص والممارسات والاشتراطات الفنية والصحية والجوانب المتعلقة بتجهيزات المحل والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى مسائل الأمن والسلامة.وتركزت المرئيات والملاحظات التي قدمتها المستثمرات بشكل خاص في نحو 54 فقرة حول قواعد تنظيم نشاط التزيين النسائي، والتي يرى مجلس الغرف السعودية ممثلاً في المجلس التنسيقي لعمل المرأة أنها مناسبة لتحقيق الفاعلية المنشودة لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي وتعزيز الاستثمار فيه، حيث تم الرفع بهذه المقترحات لوزارة الشؤون البلدية والقروية للنظر فيها وللأخذ بما جاء فيها من وجهات نظر ومرئيات المستثمرات السعوديات في هذا القطاع.