وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة إلى تونس لإقامة معسكر للفريق لمدة 20 يوماً يتخللها تدريبات صباحية ومسائية، وعدد من المباريات الودية، وذلك في منتجع مرادي حمام بورقيبة.

وترأس البعثة رئيس النادي المهندس لطفي الدوسري وبرفقته مسؤول العلاقات العامة خليفة الدوسري ومدير الاحتراف طارق العثمان ومحمد الحمدان ومدير المركز الإعلامي منير أبوبشيت، إضافة إلى 26 لاعباً. وكان الفريق قد وصل إلى تونس بعد رحلة شاقة استمرت إلى أكثر من 20 ساعة، حيث فضل المدرب إراحة اللاعبين بعد الوصول خوفاً من الإرهاق، وتلا ذلك اجتماعاً مع المهندس لطفي الدوسري والمدرب عفوان الغربي مع اللاعبين. وطالب مدرب الفريق عفوان الغربي من اللاعبين الحرص واللعب بجدية، خصوصاً وأن لديهم الشئ الكثير ليقدمونه، مؤكدًا أنه وبمساعدة الجميع سيكون الفريق قادر على العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين.

من جهته، قدم رئيس نادي النهضة شكره للقيادة ودعمها اللامحدود للرياضة والرياضين، وعرج بالحديث عن المعسكر، قائلاً: "إنني على ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني بنجاح هذا المعسكر، وتواجدي معهم لأكون قريباً منهم ومعرفة مايحتاجه الفريق". وأضاف: "لدينا فريق شاب، ومحترفين أجانب على مستوى جيد، بالإضافة إلى الاستقطابات المميزة والذين لهم خبرة في الدوري، والبعض صعد مع أنديتهم للدوري السعودي للممتاز، وسيكون للفريق شأن كبير هذا الموسم، ورغم قوة الدوري إلا أن الفريق قادر على أن يعود إلى مكانه الطبيعي رغم طول فترة الدوري، ولكن بوجود عدة لاعبين في كل مركز سوف يساعدنا ذلك على النجاح".