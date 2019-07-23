نزلت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء) في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم. وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1415.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا، مما شكل ضغطا على أسعار الذهب إذ يزيد ذلك تكلفة المعدن الثمين على حائزي العملات الأخرى. وتجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 1450 دولارا للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات الأسبوع الماضي، بعد أن عزز جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة.

لكن وليامز قال إن تعليقاته لم تكن بشأن تحرك فوري في الاجتماع القادم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي في 31 يوليو، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس زادت وانحسرت بسبب إشارات مباينة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 838.50 دولار. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1519.90 دولار للأوقية.