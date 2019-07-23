علمت «عكاظ» أن قرار صرف مكافأة الـ50 ألفا للخريجين الجامعيين سيشمل الموظفين المتقاعدين والمتوفين.وأشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم بدأت حصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم، قبل تعميم وزير المالية بتاريخ 19/11/1407هـ، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.يذكر أن المقام السامي أصدر توجيهاته عام 1403هـ إلى الوزارات والجهات الحكومية التي تقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظماً بدراسته وليس منتسباً.