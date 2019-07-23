«عكاظ» (جدة) @oakz_onlineأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.
وفي ما يلي نصه:
الرقم أ/418
التاريخ 19/11/1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/137) بتاريخ 8/7/1391هـ، ورقم (أ/88) بتاريخ 6/3/1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/48) بتاريخ 3/3/1438هـ، ورقم (أ/136) بتاريخ 20/4/1440هـ.
أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود