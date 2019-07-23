أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.وفي ما يلي نصه:الرقم أ/418التاريخ 19/11/1440هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/137) بتاريخ 8/7/1391هـ، ورقم (أ/88) بتاريخ 6/3/1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/48) بتاريخ 3/3/1438هـ، ورقم (أ/136) بتاريخ 20/4/1440هـ.أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود