أطلق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أمس (الإثنين) جائزة تجويد خدمات الحجاج بمقر مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، لتعزيز التنافس الداخلي بين مكاتب الخدمات الميدانية بالمنظومة وتطوير أدائها، وتحقيق مبدأ التكامل المؤسسي في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.وأكد رئيس مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، المطوف طارق عنقاوي، أهمية الجائزة في تعزيز الحراك والتنافس بين مكاتب الخدمات الميدانية، لتقديم أعلى معايير الجودة في مختلف مجالات قطاع الحج، وشؤون حجاج المؤسسة بشكل خاص، منوها بأن المؤسسة عقدت شراكات عديدة مع جهات وشركات وطنية لتجويد مستوى الخدمات المقدمة لحجاجها بما يوائم توجهات المملكة في تهيئة كافة الإمكانات اللازمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم البلاد.