أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التقرير المناخي للحالة المناخية السائدة والمتوقعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة القادم، موضحة أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية خلال المدة 1985 إلى 2018 يمكن وصف مناخ هاتين المدينتين، بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبياً للاعتدال ليلاً. ونوهت إلى ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أحياناً، وقد سبق أن سجلت مكة المكرمة أمطاراً بلغت كمياتها 46.2 ملم، والمدينة المنورة 39.6 ملم حسب المعلومات التاريخية لهذه المدة، مع رؤية أفقية جيدة تنخفض في بعض الأوقات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار. وبينت أنه من مخرجات التوقعات المناخية لشهر ذي الحجة لهذا العام يتوقع احتمالية هطول الأمطار هذا الموسم، حول المعدل الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة، واحتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة عن المعدل الطبيعي، وقد تسجل درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينات، ومع نسب الرطوبة المرتفعة المتوقعة فقد تكون درجات الحرارة المحسوسة عالية جداً. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه إضافة إلى احتمالية وجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة والموجات الحارة، فإن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بل يتم التوقع بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تبث في موقع الهيئة.