تسبب انقلاب شاحنة محملة بالأسمنت السائل في إغلاق طريق (بيشة - خميس مشيط) بمركز صمخ جنوبي بيشة أمام الحركة المرورية لأكثر من 3 ساعات، ما أدى لارتداد المركبات على الطريق لعدة كيلومترات. واستعانت الجهات الأمنية والدفاع المدني في صمخ بـ«بوكلين» لإزاحة الشاحنة وفتح جزء من الطريق لتسهيل مرور المركبات والشاحنات، ويعمل أمن الطرق على سحب الشاحنة من الطريق وإعادة فتحه بشكل كامل أمام الحركة المرورية.وأرجعت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» الحاثة إلى خلل في مكابح الشاحنة التي فوجئ قائدها بتوقفها أمامه، مؤكداً أن الحادثة لم تسفر عن أية إصابات.