انتهت وزارة المالية من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، بعد أن تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.216 مليار ريال سعودي. وأوضحت الوزارة في بيان أمس (الإثنين) أن الإصدارات قسمت إلى 3 شرائح؛ الأولى تبلغ 1.955 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.805 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2024، والشريحة الثانية تبلغ 405 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.448 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2028، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 2.856 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8.521 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2034.