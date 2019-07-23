علمت «عكاظ» من مصادرها المقربة من نادي الاتحاد، أن ملف مستحقات اللاعب التونسي أحمد العكايشي، الذي سبق أن خاض تجربة احترافية مع العميد، لم يغلق بشكل نهائي، إذ ما زالت النقاشات مستمرة بين الإدارة الاتحادية والمهاجم العكايشي، من أجل التوصل لحل يسهم في تسوية مستحقات اللاعب التي تصل لـ8 ملايين ريال. وتسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي لإيجاد حلول مناسبة مع أنيس بن ميم وكيل اللاعب العكايشي، من أجل تسلم مستحقاته المالية وفق آلية يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والتي ستتضح في غضون الأيام القادمة.من جانب آخر، كسب الفريق الاتحادي ثالث مبارياته الودية أمام فريق ليدز يونايتد 4/‏2، سجل أهداف العميد رومارينهو، عبدالرحمن العبود، بريجوفيتش، وخمينيز، وشارك في اللقاء الودي المهاجم المنضم حديثا للفريق الاتحادي هارون كمارا في الشوط الثاني، في أولى مبارياته مع العميد.