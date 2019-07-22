ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة شاحنتين مخالفتين لنقل المواد الغذائية، تفتقدان للاشتراطات الصحية الخاصة بنقل المواد الغذائية، إذ لوحظ سوء التخزين وتعرض المواد الغذائية لدرجات حرارة عالية.وبينت البلدية أنه تمت مصادرة كامل الكميات الغذائية الموجودة بالشاحنتين (178 كرتون دجاج، و253 كرتون كيك)، تم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتحفظ على الشاحنتين المخالفتين وإعداد محاضر بالواقعتين.من جهة أخرى، أتلفت بلدية العزيزية الفرعية 48 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أزالت بلدية العمرة الفرعية 22 حظيرة ومسلخاً عشوائياً على امتداد طريق علي بن أبي طالب، وصادرت بلدية الشوقية الفرعية وأتلفت أسماكا غير صالحة للاستهلاك بسوق السمك المركزي، إضافة لأدوات التقطيع المتهالكة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.