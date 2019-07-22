اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 سعوديين لعضوية اللجان القارية للفترة القادمة، وضمت القائمة؛ أمين عام اتحاد الكرة في لجنة المسابقات إبراهيم القاسم، ومرعي العواجي بلجنة الحكام، وأضواء العريفي في لجنة كرة القدم النسائية، وبندر الحميداني باللجنة القانونية، ونزيه النصر في لجنة المسؤولية الاجتماعية، وعمر باخشوين في اللجنة الفنية، والدكتور صالح الحارثي في اللجنة الطبية، وعبدالله حماد في لجنة التسويق. وتأتي هذه الخطوة لدعم وتفعيل دور الكوادر السعودية في الاتحاد القاري للدفاع عن حقوق الأندية والمنتخبات السعودية، بعد المواقف السلبية التي عانت منها في السنوات الماضية.