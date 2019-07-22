صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:-الرقم أ / 418التاريخ 19 / 11 / 1440هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، ورقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 48 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ، ورقم ( أ / 136 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.أمرنا بما هو آت :أولاً: يعين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود