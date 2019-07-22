أدّى وكيل محافظ صبيا إبراهيم مديني عتودي، اليوم (الاثنين)، صلاة الميت على الشهيد أحمد علي جعامي، أحد أفراد القوات المسلحة الذي استشهد خلال عملة في الخطوط الأمامية.ونقل العتودي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان إلى أسرة الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم، أكد أقارب الشهيد فخرهم باستشهاده مدافعاً عن وطنه وأرضه ومليكه في ميدان الشرف والكرامة.وقد أدى الصلاة مع وكيل محافظة صبيا مدير شرطة المحافظة العقيد حوذان الجابري، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة، والمشائخ والأعيان.