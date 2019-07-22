تفقد المجلس البلدي بالرياض في زيارة ميدانية أخيراً، عدداً من المشروعات القائمة في جنوب وغرب الرياض، بمشاركة رئيس المجلس خالد العريدي وعدد من الأعضاء، كما شارك من الأمانة مدير إدارة التنفيذ والإشراف المهندس محمد العسكر، وعدد من مسؤولي الإدارات.واطلع المشاركون في الزيارة على الأعمال الجارية في موقع المركز الإداري بنمار ونسب الإنجاز فيه، كما وقفوا على مشروع بلدية نمار للتعرف على أسباب تأخره، حيث شدد رئيس وأعضاء المجلس على ضرورة تسريع الإنجاز والانتهاء منه خلال الأشهر القادمة، وانتقال البلدية للمقر الجديد.ووقف المشاركون على مدخل حي أحد بالشفا لنقل مطالب الأهالي بإيجاد مدخل إضافي للحي، وتم الإيضاح من المسؤولين المرافقين في الزيارة بأنه يوجد مشروع تحت التصميم حالياً لإيجاد نفق لتحسين مدخل الحي وتطويره، وتمت التوصية بتحسين المدخل وتطويره مؤقتاً إلى حين انتهاء العمل بمشروع النفق.أما المركز الإداري بالشفا، فبعد وقوف المشاركين في الزيارة على تعثر المشروع، أوضح المهندس العسكر أنه تم سحب المشروع من المقاول لتعثره في إتمام العمل، وجرى فتح المظاريف للترسية على مقاول جديد خلال الفترة القادمة.كما اطلع المشاركون على طريق الترمذي بدءاً من جامع الأميرة هيا، لنقل مطالب المواطنين بإيجاد إشارات ومطبات للتهدئة بالقرب من مركز السقاف التجاري وأسواق العودة.وفي حي بدر، اطلع المشاركون على مشروع تحسين طريق عرفات، ومشاريع الإنارة في حي الدار البيضاء، كما تفقدوا مشروعي تنفيذ جسرين في طريق الحاير بمدخل الغنامية، وكذلك تطوير طريق الياقوت وتحسينه وإنجازه خلال الفترة القريبة القادمة.وفي ختام الزيارة التفقدية لمشاريع منطقة جنوب وغرب الرياض، استعرض المشاركون أبرز النقاط التي وقفوا عليها، وتم تضمينها في تقرير خاص يرفع إلى الجهات المعنية لمتابعة سير المشروعات وإنجازها.وأوضح رئيس المجلس البلدي، أن المجلس يهدف من هذه الزيارات الميدانية إلى الاطلاع على نسب إنجاز المشاريع والتزام المقاولين بالتنفيذ خلال المدة المحددة في العقد، والاطلاع كذلك على أسباب التأخر والتعثر، مؤكداً أن المجلس سيعمل على متابعة إدارات الأمانة في العمل بالتوصيات التي تم الخروج بها من الجولة، مثمناً الجهود المبذولة من الأمانة في تحسين وتطوير الخدمات البلدية.