شرعت أمانة منطقة الرياض في إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونياً، ضمن برنامجها الموسمي للأضاحي ١٤٤٠هـ.وأوضح المشرف العام على البرنامج الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري، المدير العام لصحة البيئة بالأمانة، أنه تم البدء في استقبال طلبات إصدار التصاريح المؤقتة للذبح للمطابخ إلكترونياً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية.وأشار إلى أن السماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى يأتي ضمن التسهيلات التي يتضمنها البرنامج الموسمي للأضاحي، حيث يتم منح التصريح للمطابخ الملتزمة بالشروط، ومنها وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، مع استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وضرورة وجود طبيب بيطري يقوم بالكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، وحصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول، وكذلك توفير بيان بأسماء العاملين وأرقام الهوية على المطبوعات الرسمية للمنشأة.وذكر الدكتور الدوسري، أن من ضمن الاشتراطات أن يكون الموقع المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع مهيأً لهذا الغرض ومستوفياً للاشتراطات الصحية، مع الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، وأن تكون الأكياس والكراتين المستخدمة جيدة وصحية، والالتزام بوضع لوحة بقائمة أسعار الذبح، والاهتمام بتنظيم عملية الترقيم بشكل يؤدي إلى انتظام عملية التسلم والتسليم، إضافة إلى تقيّد العاملين بالزي الموحد، ومنح الزبائن سند قبض «فاتورة»، إلى جانب الاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة، وتأمين حاوية نفايات تتناسب مع حجم العمل مخصصة لمخلفات الذبح.ولفت المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضحاحي، إلى أن آخر موعد للتقديم إلكترونياً للحصول على تصريح الذبح للمطابخ هو يوم الخميس الموافق 29/ 11/ 1440هـ.