بعد قضاء أشهر في البحث عن حيوانه الأليف المفقود، أعلن الأمريكي إدي كولينز، وهو رجل وصف باليائس يسكن توكسون بولاية أريزونا الأمريكية، أنه مستعد للتنازل عن ملكية منزله وورشة عمله والساحة الكبيرة الموجودة أمام منزله، لمن يعثر على كلبته «جيني» ويعيدها إليه. وكان كولينز، وفق موقع «أوديتي سنترال» للأخبار، فقد حيوانه الأليف المحبوب في أبريل الماضي، وبحث عنه كثيراً في كل مكان يعرفه أو يفكر به، لكنه لم يجده، كما تفحص الملصقات الخاصة بالحيوانات الأليفة المفقودة في جميع أنحاء توكسون، وظل يزور ملاجئ الكلاب يومياً، دون جدوى. وقرر كولينز زيادة فرصه المنعدمة تقريباً في العثور على جيني من خلال تقديم أملاكه التي تتعدى قيمتها 350 ألف دولار مكافأةً لمن يعثر على كلبته ويعيدها إليه. وسيتلقى المحظوظ شقة كولينز المؤلفة من 3 غرف نوم وصالة، علاوة على الورشة الميكانيكية والساحة المزروعة بالخضراوات والفاكهة أمام منزله.