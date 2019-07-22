أكد السفير السعودي بالسودان علي بن حسن جعفر، أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة 1000حاج سوداني على نفقته الخاصة، تأتي في ظل دعم السعودية ووقوفها مع الشعب السوداني في السراء والضراء.وأوضح أنه من بين 500 حاج، مشمولين في المكرمة، هناك عدد من أسر وذوي شهداء الحراك السياسي «أحداث السودان» والإدارات الأهلية وأهل الفكر والإعلام والشخصيات السودانية في جميع القطاعات، فضلا عن 500 حاج من رجال الجيش السوداني، وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركين في التحالف العربي.وبين في تصريحات صحفية نقلتها وكالة السودان للأنباء «سونا» أنه أطلع كلا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال لقائه بهما بالقصر الجمهوري أمس الأول (الأحد)، على تفاصيل المكرمة.