من المقرر أن تعلن المملكة المتحدة اليوم (الإثنين) عن ردها على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز. وأعلن المتحدث باسم ماي أن «السفينة احتجزت تحت ذرائع خاطئة وغير قانونية وعلى الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فوراً». وأضاف «نحن لا نبحث عن مواجهة مع إيران، لكن الاستيلاء على سفينة تقوم بأعمال قانونية في طرق ملاحة معترف بها دولياً أمر غير مقبول». وعقدت ماي صباح اليوم اجتماع أزمة وزاري في داونينغ ستريت مقر الحكومة البريطانية، لمناقشة مسألة «الحفاظ على أمن الملاحة في الخليج» بشكل خاص.وأعلن وزير الخارجية والمرشح لخلافة ماي، جيريمي هانت أن من المفترض أن تبلغ السلطة التنفيذية البرلمان «التدابير» التي تعتزم المملكة المتحدة اتخاذها.