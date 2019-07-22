طلب الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) من إسرائيل أن توقف «فوراً» عمليات الهدم «غير القانونية» لمنازل فلسطينيين قرب القدس الشرقية. وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان «توافقاً مع الموقف الطويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ننتظر من السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً عمليات الهدم الجارية». وأضافت المتحدثة مايا كوجيانجيك: أن «سياسة الاستيطان الإسرائيلية وما تتضمنه من إجراءات مثل الترحيل القسري والطرد وتهديم المساكن ومصادرتها، غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي». وتابعت أن «مواصلة هذه السياسة تقوض حل الدولتين وإمكانية تحقيق سلام دائم. وتقوض بشدة احتمال أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين».