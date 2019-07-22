وبين نائب رئيس مجلس الإدارة المتحدث الرسمي للمكتب أمير عبيد أن المبادرة التي تشرف عليها إدارة التواصل والاعلام بالمكتب تهدف إلى إدخال السرور والبهجة في نفوس ضيوف الرحمن وتعليم الأبناء أهمية خدمتهم وتقوية علاقتهم بالمهنة والخدمة لحجاج بيته الكرام، مؤكدًا أن البرنامج لقي تفاعلًا ايجابيًا من ضيوف الرحمن وامتزاجها مع براءة الأطفال بخدمتهم.

وأفاد عبيد بأن تاريخ مهنة السقاية بدأ منذ عهد عبدالمطلب بن هاشم جد النبي صَلى الله عليه وسلم، وورثت هذه المهنة لخدمة حجاج بيت الله الحرام جيلاً بعد جيل تكاملاً مع الجهود، وتضافراً في خدمة الحجيج وليصبح العمل جماعياً بين القطاعات العامله هدفه الأساسي تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والوصول بالخدمات التي تقدم من الدوله رعاها الله إلى أعلى المستويات المنشودة بما يتماشى ويتواكب مع التطورات الهائلة التي تشهدها بلادنا الغالية في ظل توجيهات قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وأوضح أن المكتب يقوم بتقديم خدماته لجميع الحجاج القادمين من خارج المملكة وذلك بتقديم ماء زمزم المبارك لهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم لها من خلال ثلاثة برامج عمل رئيسية بخطته التشغيلية وعدة برامج فرعيه ذات الصله وان المكتب يعمل بإشراف مباشر من مقام وزارة الحج والعمرة لما يحقق الهدف الأسمى من خدمة ضيوف بيت الله الحرام على أكمل وجه.

رعى وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الحج الدكتور حسين الشريف بمركز توجيه الحجاج بطريق (المدينة - مكة المكرمة السريع) برنامج ومبادرة مكتب الزمازمة الموحد «الزمزمي الصغير» بحضور أعضاء مجلس إدارة المكتب واللجنة النسائية.