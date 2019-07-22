نظمت الهيئة العامة لحي السفارات بالتعاون مع جامعة الملك سعود حملتها الأولى للتبرع بالدم، وذلك في إطار تعزيز دور الهيئة تجاه المجتمع، وتماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية، المتمثلة في دعم المرضى والمستشفيات التي تحتاج إلى توفير الكثير من وحدات الدم بشكل دائم، في تعزيز لدور الهيئة في تفعيل الشراكة المجتمعية مع وزارة الصحة، ودعم جهودها في إدامة توفير وحدات الدم لكل محتاج.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور فهد بن مشيط أنه انطلاقاً من الدور الوطني للهيئة العامة لحي السفارات، وتحقيقاً لتطلعات وتوجيهات ولاة الأمر فنحن نعمل دائماً على خدمة الوطن، ونحمل على عاتقنا المسؤولية المجتمعية تجاه كل مواطن ومقيم، وما نشهده اليوم في هذه الحملة، ما هو إلا جزء من الجهود التي نبذلها لمواكبة التطور والتقدم الذي تشهده بلادنا الغالية في كافة المجالات، وتحقيقاً لأهدافنا المتمثلة في تحسين جودة الحياة في حي السفارات.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً، حيث توافد عدد من السفراء ومنسوبي الهيئات الدبلوماسية وعائلاتهم للمشاركة، بالإضافة إلى العديد من المواطنين والمقيمين، سواءً من سكان الحي أو الزوار؛ مما عكس صورة مضيئة لهذا المجتمع المتحضر المعطاء.

وتقدم الدكتور فهد بن مشيط بالشكر الخاص لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحي السفارات الأمير بدر بن عبدالله الفرحان، و أعضاء المجلس على كل ما يبذلونه من جهد ودعم لا محدود لتحقيق الأهداف السامية التي تصبو إليها الهيئة.

يذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات تهدف إلى تطوير الحي وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات، وذلك في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، فضلاً عن دور الهيئة في التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والمشاركة في تمثيل المملكة في تلك الهيئات والمنظمات.