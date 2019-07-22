انطلقت مساء أمس (الأحد) أكبر حملة للتبرع بالدم بالمملكة (دمي لضيوف الرحمن) التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ممثلةً بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بالتعاون مع جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار»، ومشاركة عدد من الجهات الأخرى وسط كثافة جماهيريه لافته، حيث ووصل عدد المتبرعين في اليوم الأول إلى 164 متبرعاً، بينهم 29 متبرعة.وحضر الافتتاح مدير عام صحة الشرقيه بالإنابة الدكتور عبدالكريم العبدالكريم ورئيس مجلس إدارة جمعية (إيثار) عبدالعزيز التركي، والقنصل العام الأمريكي رشنا كورهون، وخلال الحفل تم تكريم ثلاثة متبرعين تبرعوا بدمائهم ( 56، 60، 65) مره، فيما اشتملت الحمله على أربعة أركان توعويه، وسُخر لهذه الحملة 100 كادر فني وتنظيمي ومتطوع رجال ونساء.يذكر أن حملة «دمي لضيوف الرحمن» قد خصصت هذا العام قسماً خاصاً لاستقبال المتبرعات بالدم لأول مرة، وشهد إقبالاً كبيراً من النساء وسط تسهيلات قدمتها اللجان المشرفة على الحملة. ونجحت الحملة خلال العام الماضي بجمع 2120 وحدة دم، ويعتزم منظمو الحمله أن يتجاوز عدد المتبرعين لهذا العام حاجز 2500 متبرعاً.