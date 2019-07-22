بعد صراع مع أورام سرطانية، توفيت الإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد (33 عاما) اليوم (الإثنين)، وفق وسائل إعلام محلية. فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر تحت وسم #صابرين_بورشيد.وأعلن والد صابرين، أبريل الماضي، أن حياتها في خطر، وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، إذ تعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار، وذلك بعدما لاحظ على ابنته كثرة النوم، وعدم تذكر ذويها وأصدقائها، فسافر إلى الكويت لاصطحابها للبحرين، وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروه بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنته تعاني من أورام خبيثة في رأسها، وبمناشدته ملك البحرين، أمر بعلاج صابرين في الخارج على نفقته الخاصة. وقبل سفرها للعلاج، خرجت في مقطع فيديو بثته من المستشفى، لتطمئن متابعيها عن حالتها الصحية، وطلبت منهم الدعاء لها بالشفاء.