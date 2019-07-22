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أصدر منتدى النعمان الثقافي للشباب، كتاب «أحمد محمد نعمان المؤلفات المختارة.. جمع وإعداد لطفي فؤاد نعمان». ويحتوي الكتاب مجموعة مؤلفات عضو مجلس رئاسة اليمن ورئيس الوزراء الأسبق أحمد محمد نعمان (1909م - 1996م) ؛ وهي الصادرة من ثلاثينيات حتى سبعينيات القرن العشرين. وأعيد طبعها بالتزامن مع الذكرى العاشرة بعد مئوية ميلاد الأستاذ النعمانالكتاب -الواقع في 496 صفحة من القطع المتوسط قدمه رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني الدكتور عبدالعزيز المقالح واصفاً هذه المؤلفات المختارة التي تُقدَّم في "تسلسل تاريخي أمين بأنها جذر الفكر النضالي الوطني.. بل وتضرب جذور مأساة الوطن اليمني وتستوعب همومه المعاصرة؛ ويتقدم في بعض مفرداته على السائد في واقعنا الراهن