أوضح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» أن تقسيم الإنارة على عدة مفاتيح، يساعد على استخدام الإنارة المناسبة ويخفض استهلاك الطاقة، كم أن استخدام مصابيح ( LED)، على المدى البعيد، يحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، ويحمي الأجهزة الكهربائية من الأعطال، ويطيل عمرها الافتراضي.

وذكر البرنامج أن التجارب التي أُجريت على مصابيح LED أكدت أنها توفر إضاءة قوية، فضلاً عن كونها لا يصدر عنها درجات حرارة عالية، كما هو الحال في المصابيح التقليدية، وهو ما يساعد في احتفاظ المكان بدرجة برودته صيفًا، وبالتالي يخفف الضغط على أجهزة التكييف التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، كما يطيل عمرها الافتراضي، وهو ما يعني إلى إمكانية تقليل قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة كبيرة على المدى البعيد.