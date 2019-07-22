وفرت إدارة المنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة 15 ألف وجبة مقدمة من «جمعية هدية الحاج والمعتمر» للحجاج بمركز أبو عجرم بالجوف، كما قدمت الوزارة عدد 3 خيام كبيرة أحدهم استقبال و2 مبيت مع التكييف والفرش.وذكر مندوب الوزارة مرشد الرويلي أن وزارة الحج و العمرة سخرت جميع إمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بما فيها المنافذ البرية و مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف. وقدم الرويلي شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف ونائبه وجميع المسؤلين عن خدمة الحجاج بمنطقة الجوف على متابعتهم بتسهيل كافة الصعوبات وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن والشكر موصول لكافة الجهات الأمنية و الحكومية التي شاركت في استقبال وخدمة الحجاج بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم وما قدموه من حفاوه وحسن استقبال لحجاج بيت الله.يذكر أن وزارة الحج والعمرة تتطلع لبذل المزيد من الجهود لراحة قاصدي بيت الله الحرام واحتساب الأجر والمثوبة في خدمتهم، كما أنها وضعت خطط تشغيلية لتفعيل المهام المناطة بها بدءً من وصول الحجاج عبر المنافذ البرية بتجهيز وتهيئة تلك المقار لاستقبالهم بما يليق، وتفعيل برنامج ضيافة الحاج بالمنافذ الحدودية البرية، كما شاركت مع إمارات المناطق ببرامج الترحيب بمدن الحجاج ومنها مدينه الحجاج بأبو عجرم في منطقة الجوف.