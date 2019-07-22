توج محافظ الوجه المهندس علي التميمي بحضور نجمي المنتخب السعودي ونادي الشباب سابقاً عبده وأحمد عطيف، ومدير الوجهات السياحية بشركة البحر الأحمر للتطوير المهندس مروان الجهني، فريق سيتي تبوك بكأس بطولة البحر الأحمر في نسختها الأولى، من تنظيم بلدية محافظة الوجه وبدعم من شركة البحر الأحمر، بمشاركة 12 فريقًا من محافظات العلا وينبع وأملج وضباء والوجه، إضافة إلى فريق سيتي تبوك المتوج بالبطولة بعد فوزه في المباراة النهاية على فريق كاظمة من الوجه بـثلاثة أهداف دون رد والتي جرت أحداثها على استاد النادي الخالدي بالوجه.وفاز اللاعب راكان أبو شامة بجائزة أفضل لاعب، وذهبت جائزة أفضل لاعب واعد لموسى البلوي والهداف لسلطان عتيق، وحاز على جائزة أحسن حارس محمد الذيابي من فريق كاظمة، بينما حصل فريق العلا على جائزة الفريق المثالي. وفي حديثهما لـ«عكاظ» أبدى نجما المنتخب السعودي عبده وأحمد عطيف عن سعادتهما البالغة لما شاهداه من حسن التنظيم، كما قدما شكرهما الجزيل لمحافظ الوجه المهندس علي التميمي، ولرئيس بلدية المحافظة المهندس محمود العطوي، ولجميع القائمين على تنظيم البطولة، متمنيان أن تتاح فرصة المنافسة لكافة الأعمار في النسخ القادمة.من جهته، أعرب مدرب فريق سيتي تبوك محمد العمري ــ وهو أول مدرب سعودي من ذوي الإعاقة يدرب فريق كرة قدم ــ عن شكره الجزيل لكافة المنظمين، واصفاً البطولة بأنها الأنجح على مستوى البطولات التي شارك بها من قبل، متمنياً المشاركة الدائمة لفريقه في البطولات اللاحقه.