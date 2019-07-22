‏انتظم المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بالمعسكر الخارجي في رومانيا على فترتين تدريبية صباحية ومسائية، استعدادً للتصفيات النهائية للبطولة الآسيوية في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والإياب. ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعديه خلدون المولد ويحي المطوع ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو.وتم اختيار 14 لاعباً للمعسكر، وهم: محمد الصقر، عبداللطيف التمار، ثامر أبكر، مرزوق المولد، خالد عبدالجبار، نايف الثعلبي، محمد السويلم، ناصر العبسي، مثني المرواني، محمد المرواني، أيوب الهوساوي، جابر الكعبي، مصعب قاضي، فهد السالك. من جهته، أوضح المشرف على المنتخب العميد مصطفي القبلي، أن المنتخب سيخوض عدداً من المباريات الودية في رومانيا، وهذا المعسكر هو مرحلة إعدادية أولية لتصفيات الآسيوية لإعداد المنتخب بصورة جيدة تضمن التأهل للمنتخب السعودي في التصفيات، مثمناً دعم ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد لإعداد المنتخب وتوفير جميع متطلبات المعسكر ولاعبين، وكذلك الدور الذي يقوم به رئيس للجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل في تجهيز وإعداد المعسكر الداخلي والخارجي للمنتخب.