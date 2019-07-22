بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا ً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.