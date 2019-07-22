ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الاثنين) بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، بسبب التوترات السياسية العالمية وضعف الأسواق المالية، لكن ارتفاع الدولار كبح المكاسب. وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2 بالمئة عند 1427.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن 1452.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2013، قبل أن يغلق متراجعا 1.5 بالمئة.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة عند 1428.30 دولار للأوقية. وفي الوقت الذي تراجعت فيه البورصات الآسيوية اليوم (الاثنين)، خفض المستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ودفعت احتمالات الخفض الأقل لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي الدولار للارتفاع، مما زيد تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 16.37 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 850.97 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1517.62 دولار.