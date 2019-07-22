وقف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح طاهر بنتن على إستعدادات المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا وجاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن .وعقد الوزير اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة المطوف طارق عنقاوي ونائبه المطوف الدكتور طارق كوشك وأعضاء مجلس الإدارة ، حيث تم خلالها عرض الخطة التشغيلية لأعمال المؤسسة خلال موسم 1440هـ، بجانب مناقشة الخدمات التي ستقدم للحجاج القادمين من تركيا وقارات أوروبا وأمريكا واستراليا.وتطرق الاجتماع لعرض الخطوات التي تسير عليها المؤسسة للتحول لشركة مساهمة مغلقة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء الأخير بغرض رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.وأثنى الوزير على الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة بقوله :" الحقيقة استعدادات كبيرة تبذلها جميع مؤسسات الطوافة، ونحن اليوم في مؤسسة تركيا التي تعد أهم المؤسسات لأنها تعمل مع الحجاج القادمين من تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا".وأضاف الوزير :" كان هناك تركيز على الاستعدادات التي تسبق وصل الحاج للاراضي المقدسة ، حيث يجد كل اموره مرتبة ومنظمة والكل يستقبله بكل رحابة صدر ، ونحن نشكر الإخوان في المؤسسة على هذه الجهود التي نامل ان تتكلل بالنجاح والتوفيق.وحث وزير الحج والعمرة خلال الاجتماع، العاملين في المؤسسة على بذل الجهود كافة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله-.من جانبه شكر رئيس مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا المطوف السيد طارق عنقاوي معالي وزير الحج والعمرة على تعليماته التي كان لها أكبر الأثر في الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، وتحسين الأداء المنطلق من تجويد الخدمة الذي نضعه شعارا لنا ، مبينا أن المؤسسة أكملت جاهزيتها لاستقبال قرابة 240 ألف حاج قادمين من 75 دولة من خلال حوالي 57 مكتب خدمة ميدانية يتولى الإشراف عليهم والسهر على راحتهم ليؤدي نسكهم بيسر وسهولة وأمان.