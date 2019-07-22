كثفت فِرق التفتيش البيئي التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، أعمالها الميدانية للمسح والتفتيش على المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل على البيئة في كلٍ من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة.وأوضح مدير الهيئة في منطقة مكة المكرمة وليد سليمان الحجيلي أن فرق التفتيش البيئي وضمن خططها المعتمدة لحج هذا العام، كثّفت جولاتها التفتيشية في كل من مكة المكرمة ومحافظة جدة والطرق الواصلة إلى المشاعر المقدسة للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين فيه.وبيّن الحجيلي أن عمليات التفتيش شملت المنشآت الصناعية ومنشآت الإعاشة والتموين والمنشآت الصحية التابعة لبعثات الحج ومحطات الوقود والاستراحات وجميع المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل، مشيرًا إلى أن الفرق مزوّدة بكافة التجهيزات البشرية والآلية التي تمكّنها من أداء مهامها على أفضل وجه، وأن الفرق ستعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.