علمت «عكاظ» من مصادرها المقربة من النادي الأهلي، أنه بالتشاور بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب برانكو، تقرر تأجيل قيد أسماء الرباعي الأجنبي حتى نهاية موعد تسليم قائمة الفريق الأهلاوي في دوري أبطال آسيا في 28 يوليو الجاري. وكشفت المصادر ذاتها، أن المهاجم عمر السومة سيتقدم أسماء اللاعبين في البطولة القارية الكبرى، كونه لاعبا «آسيويا». من جهة أخرى، كسب الأهلي مباراته الودية أمام جار كوفو بثلاثية نظيفة، سجلها عمر السومة، وعبدالفتاح عسيري، وحسين المقهوي، وأقيم اللقاء الودي مساء أمس بمعسكر الفريق الإعدادي في النمسا. وكان المدرب برانكو اطمأن على جاهزية لاعبيه في الشوط الأول، قبل أن يزج ببعض الأسماء البديلة في الشوط الثاني.