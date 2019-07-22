اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على خطة الجمارك لموسم حج العام الحالي المتضمنة مستجدات العمل الجمركي، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن في المنافذ البرية والبحرية والجوية.جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس (الأحد) محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، يرافقه عددٌ من قيادات القطاع.وتهدف خطة الجمارك إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك مع بقية الجهات ذات العلاقة لتحقيق راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وإنهاء إجراءاتهم في وقت وجيز، فيما دُعمت جميع المنافذ بتقنيات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة لتحقيق السرعة والدقة في إنهاء الإجراءات.