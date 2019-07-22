أكد وزير الدولة بوزارة التجارة البريطانية غراهام ستيوارت أن حكومة بلاده ستوجه دعوة إلى السعودية لترسل وفداً لحضور أكبر معرض للتسلح في العالم، وهو المعرض الدولي للدفاع والمعدات الأمنية الذي ترعاه وزارة الدفاع البريطانية. وكشف ستيوارت الدعوة المشار إليها في رد له على سؤال في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني. وستأتي المشاركة السعودية على رغم نجاح منظمات معادية للسعودية في استصدار حكم قضائي يمنع لندن من بيع الأسلحة للرياض، لكن الحكومة البريطانية سارعت للطعن في قرار المحكمة. وسيقام المعرض في لندن في سبتمبر القادم. وتعتبر الحكومة البريطانية السعودية حليفاً أمنياً بالغ الأهمية، وشريكاً تجارياً لا يمكنها الاستغناء عنه.