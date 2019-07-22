أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أن رجل الجوازات هو من يعطي الانطباع الأول عن الوطن بتعامله مع الحجاج والمعتمرين، مثمناً ما يقوم به العاملون بالجوازات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بالجهود التي تقوم بها فتيات الوطن من خلال الكاونترات النسائية بجوازات مطار المدينة المنورة وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن.واستعرض خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس المدير العام للجوازات بالمملكة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، خطة الجوازات وما تقدمه من إجراءات وخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف لتسهيل دخولهم ومغادرتهم بكل يسر وسهولة دون تأخير.