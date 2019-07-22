حذر خبير معلوماتي من استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة «واي فاي»، إذ تجعلك صيدا سهلا للقرصنة والاستيلاء على رصيد حسابك البنكي في ثوان. ويؤكد الخبير البريطاني كولين تانكارد، من خلال تجربة حية استعرضها لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الشبكات المتوافرة في المقاهي والفنادق والمطارات، تعد «ملجأ للهاكرز»، إذ تسمح للصوص البيانات بالدخول إلى أجهزتك، والتلصص على معلوماتك الخاصة، وسحب أموالك في غفلة منك، مشيرا إلى أنهم يستخدمون معدات اختراق ذكية، أخطرها «الأناناس»، وهو جهاز بحجم علبة سجائر يطلق موجات مزيفة تحمل نفس اسم شبكة الـ«واي فاي» المستخدمة في المكان، لكن بإمكانها تعقب كل من يحاول استخدامها للوصول إلى الإنترنت. ومن بين البيانات التي يتعرف عليها «الأناناس»: جهات الاتصال وكلمات مرور البريد الإلكتروني وأرقام بطاقات الائتمان البنكية، وغيرها.