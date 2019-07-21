عبدالعزيز المشيطي (القريات) @Abdulaziz010100أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان كاف رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن بلدية القريات قامت بتركيب 12 كاميرا عالية الجودة للمراقبة يتم متابعتها على مدار الأربع وعشرين ساعة في «مهرجان كاف السياحي 40» لحفظ الأمن داخل موقع المهرجان ومتابعة سير الزوار، وذلك بوجود غرفة رئيسية للمراقبة تتضمن العديد من الشاشات الكبيرة التي يعمل بها موظفين مدربين ومؤهلين للتعامل مع تلك الكاميرات وبوجود إتصال مباشر بين غرفة المراقبة واللجان المتواجدة في الموقع.