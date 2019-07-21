استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس مساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.وجرى خلال الاستقبال استعراض الخطة الأمنية لموسم الحج للعام الحالي 1440هـ ومختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام في سبيل إنجاح موسم الحج والتواصل الفعّال الذي يساهم في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في المسجد الحرام وذلك ما يحقق تطلعات ولاة الأمر في ظل الدعم الدائم الذي يتلقاه الحرمان الشريفان من قبل القيادة الرشيدة.من جهته أعرب العميد بدر آل سعود عن شكره وتقديره للرئيس العام على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالجسور الموصولة بين الرئاسة والقوّة والتكاتف سعياً لخدمة ضيوف الرحمن.