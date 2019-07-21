علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في عضو مجلس الادارة تركي السلطان منح تفويضاً كامل الصلاحية لوكيل أعمال المدرب البرتغالي من أصل روماني بيدرو للتفاوض وإتمام التعاقد مع مدرب للإشراف الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم.

و تصدر المدرب الأرجنتيني رامون دياز وابنه ايليمانو قائمة الأسماء التي حددت من قبل الاتحاد السعودي، ومن المتوقع أن يتواجد بيدرو في دبي لبحث المفاوضات مع ابن دياز ايليمانو دياز، كما أشارت بعض الصحف الرومانية.

الجدير بالذكر أن المدرب رامون دياز أشرف على تدريب الهلال خلال موسمين حقق فيها بطولتي الدوري والكأس لعام 2017 قبل إقالته من بسبب اخفاقاته المتكررة، إلى جانب إشرافه الفني على فريق الاتحاد مطلع العام الماضي قبل أن تتم إقالته آنذاك من قبل رئيس الاتحاد السابق نواف المقيرن بعد الجولة الثالثة من الدوري ثم قاد بيراميدز المصري.