كشفت حملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية اخيراً لمعالجة مظاهر التشوّه البصري وتنفذها بلدية الحازمي ببيشة، رصد عدد من المواقع التي تستوجب المعالجة، وإزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء في عدد من القرى التابعة للمركز والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق .‏‫وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم القرني أن الفرق الميدانية تتابع العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتاً إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بمركز الحازمي