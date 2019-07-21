أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي لـ«عكاظ» صدور توجيهات عليا بصرف مكافأة الـ50 ألف ريال للخريجين الجامعيين الذين عُينوا بالدولة ولم تصرف لهم قبل قرار إيقافها، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت تعميما لجميع إداراتها لحصر المستحقين للمكافأة استعدادا لصرفها.

وعلمت «عكاظ» من مصادرها، بصدور توجيهات عليا بصرف مكافأة الـ50 ألف ريال للخريجين الجامعيين الذين عُينوا بالدولة ولم تصرف لهم قبل قرار إيقافها.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم بدأت حصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم، قبل تعميم وزير المالية بتاريخ 19/11/1407هـ، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.

يذكر أن المقام السامي قد أصدر توجيهاته عام 1403هـ إلى الوزارات والجهات الحكومية تقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظماً بدراسته وليس منتسباً.