أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان بريطانيا سترحّل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج إلى الولايات المتحدة ليحاكم فيها بتهمة التجسس، وفق تصريحات نشرتها اليوم (الأحد) صحيفة «ال يونفرسو» الاكوادورية.

وقال بومبيو «قدمنا الطلب وبالتالي سيرحّل إلى الولايات المتحدة حيث يلاحقه القضاء».

وأضاف وزير الخارجية الذي كان التقى أمس (السبت) الرئيس لينين مورينو خلال زيارة إلى الاكوادور، «لا يمكنني إعطاء تعليقات إضافية لكن حكومتي تعتقد بأهمية أن تقتص العدالة من هذا الرجل الذي شكّل خطراً على العالم وعرض جنوداً أمريكيين للخطر».

وقبل أسبوع، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والقارة الأمريكية آلن دانكن خلال زيارة إلى الاكوادور أنّ اسانج لن يرحّل إلى دولة يمكن أن يواجه فيها عقوبة الإعدام.

وتتهم الولايات المتحدة اسانج بالتجسس وطالبت بتسلمه. ومن المتوقع أن ينظر القضاء البريطاني في الطلب الأمريكي نهاية فبراير 2020.

ويسمح القضاء الفدرالي الأمريكي بعقوبة الإعدام في جرائم تستوجب ذلك، بينها التجسس، وفق الموقع المتخصص مركز معلومات عقوبة الإعدام.

وتوجه الولايات المتحدة 18 تهمة لاسانج، وفي حال ادانته بها كلها يمكن الحكم عليه بالسجن 175 عاما.

وتتعلق غالبية التهم بالحصول على وثائق عسكريّة ودبلوماسيّة سرّية للغاية ونشرها.

ولجأ أسانج الأسترالي العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها حتى 11 أبريل الماضي حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بموافقة الدولة الأميركية الجنوبية.