قام محافظ أحد رفيدة متعب آل متعب بزيارة مركز آل زلفة الثقافي والحضاري والتقى بمؤسس المركز عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور محمد آل زلفة، فيما عقد اجتماعاً بحضور رئيس بلدية المحافظة محمد الوادعي وعدداً من مديري ورؤساء الأجهزة الحكومية في المحافظة، تم فيه مناقشة فعاليات الصيف التي سيقيمها المركز خلال الأيام القادمة، ثم قدم الدكتور آل زلفة شرحاً عن جوانب المركز ومحتوياته والذي ذكر أنه يضم سجلاً لأسماء 12 ألف رجل من أعيان ومشاهير المملكة الذين تركوا بصماتهم على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفروسية، بالإضافة إلى وثائق عن منطقة عسير والتي تم جمعها من مكتبات عالمية.وقال آل زلفة، يضم المركز قصر النائب الأثري وقاعات لعرض الوثائق والآثار والأدوات القديمة وعرض المستلزمات الشخصية للرجل وقاعة لعرض مستلزمات المرأة والأدوات الزراعية وصور شخصية لأبرز الشخصيات التاريخية والاجتماعية في المنطقة والمخطوطات والحديقة العطرية وديوانية رفيدة للمحاضرات وقاعة عرض الوثائق المحلية لمنطقة عسير التي تعود إلى عصور تاريخية مختلفة