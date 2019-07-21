قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته للشيخ عبده أبوعقيله في وفاة نجله والذي توفي إثر مرض ألم به.وأعرب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ عبده أبوعقيله ولكافة أسرة وذوي الفقيدة ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويها وأفراد أسرتها كافة الصبر و السلوان .من جهته عبر والد الفقيد الشيخ عبده ابو عقيله عن خالص شكره وتقديره لأمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم عليه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .