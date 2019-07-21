طرحت أمانة منطقة عسير وبلدياتها عدد من المواقع الاستثمارية في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية للمستثمرين ورواد الأعمال، وذلك امتداداً لجهودها في تطوير منصة المنطقة الاستثمارية والتنموية.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها طرحت مؤخراً أكثر من 585 فرصة استثمارية متنوعة الأنشطة والاستخدامات في مزايدات عامة، متوزعةً على مواقع مختلفة في مدينة أبها وكافة محافظات ومراكز منطقة عسير .وأفاد الحميدي، بأن أمانة منطقة عسير تدعو المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية بالدخول عبر بوابة "فرص" والتي تتيح للمواطنين الاطلاع على الفرص المتاحة.يُذكر أن أمانة منطقة عسير، قامت بجميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار و ذلك بهدف أرشفة العقود وإنهاء و تحصيل الإيرادات وإجراءات الفرص الاستثمارية بعد ترسيتها واعتمادها بشكل إلكتروني، مما سيضمن رفع مستوى الإنجاز و تسهيل الإجراءات، و جاءت هذه الخطوة تماشياً مع توجه الوزارة لزيادة الشفافية، وأتمتة جميع الإجراءات و تتبعها لحين انتهائها .من جهة أخرى، أوضحت مديرة التسويق بوكالة الاستثمار مرام العطوي، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات تتضمن بيانات ومعلومات أكثر من 7700 مستثمر على مستوى المملكة وإشعارهم عبر خدمة الرسائل النصية بالفرص الاستثمارية.