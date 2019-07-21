قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، تعازيه ومواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي - رحمه الله - الذي توفي غرقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.وأعرب الأمير محمد بن ناصر عن تعازيه ومواساته لأسرته وذويه، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب أفراد أسرة الفقيد وذووه عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروهاً.