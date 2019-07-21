يذكر أن القسم قد تم تجديد اعتماده كمركز تدريبي لبرنامج الزمالة في تخصص طب الدم والأورام

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم أمراض الدم والأورام بمستشفى الأطفال عن استقبال قرابة 700 حالة مصابة بالأنيميا المنجلية، إضافة إلى 150 حالة من مرضى الثلاسيميا. وأوضح رئيس قسم الدم والأورام لدى الأطفال د.فواز القاسم بأن أسرّة التنويم تبلغ 20 سريرًا في القسم، وأن عدد المرضى المتابعين بعيادات الدم والأورام وعيادة اليوم الواحد يصلون إلى 80 مريضًا أسبوعيًا.وبين د.القاسم بأن القسم يقوم بتشخيص ومتابعة وعلاج حالات أمراض فقر الدم المختلفة، والأنيميا المنجلية، والثلاسيميا وأمراض النزيف المختلفة وبعض مشاكل فشل نخاع العظم ومضاعفاتها، إضافة إلى علاج أمراض أورام الأطفال مثل سرطان الدم، وأورام الغدد اللمفاوية وسرطان الكلى، وبعض المراحل في أورام أخرى.