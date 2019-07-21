كما وجه شكره لرئيس وأعضاء المجلس على الجهود التي يبذلونها في خدمة الرياض والمواطنين، مؤكدا على الاستمرار في تعزيز آليات التواصل معهم بما يعزز تطوير منظومة الخدمات في

دشن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة «سناب بلدي الرياض»، وأوضح رئيس «بلدي الرياض» خالد العريدي أن العمل على منصة سناب تأتي استكمالا لمزيد من التواصل مع المواطنين، ونقل فعاليات وجولات المجلس لأكبر قدر ممكن من سكان الرياض. جاء ذلك خلال استقباله موخرا لرئيس المجلس البلدي بالرياض وأعضاء المجلس في مكتبه. وقدم رئيس «بلدي الرياض» الأمير تقريرًا عن الجولات الميدانية التي نظمها المجلس لنطاق البلديات الفرعية وشارك بها المواطنون والتي بلغت 11 جولة، واطلع على نسب الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وغير المنفذة، وما يتعلق كذلك باختصاصات الجهات الخدمية الأخرى.وأشاد الأمير بدور المجلس الميداني من خلال متابعة المشاريع وتحسين وتطوير الخدمات البلدية، وكذلك الدور الرقابي لأعمال المجلس، مشيراً أن الأبواب مفتوحة للجميع بما يحقق راحة ورفاهية المواطن بمدينة الرياض، مؤكدا دعمه المستمر لأعمال المجلس. كما أكد الأمير إعجابه بما اطلع عليه من تقارير وتوثيق للعمل، مشيداً بدور المجلس من خلال الرفع باحتياجات المواطنين.